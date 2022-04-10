مقديشو 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأكدت قوات الأمن الصومالية تدمير سيارة مفخخة في عملية نفذتها بمحافظة غلمدغ بوسط البلاد.وأفاد ضباط أمنيون في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم القوات الأمنية تمكنت من القضاء على عدد من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية وإفشال مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في المنطقة.يذكر أن الأجهزة الأمنية الصومالية تقوم بجهود كبيرة لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.// انتهى //00:24ت م0007