تونس 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسانتشل الأمن التونسي تسع جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بسواحل مدينة لواتة من محافظة صفاقس جنوب البلاد.وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، أن عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن مفقودين آخرين، مشيراً بجانب ذلك إلى إحباط 14 عملية هجرة غير شرعية باتجاه الأراضي الأوروبية.// انتهى //00:28ت م0008