الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالتعاون مع مجموعة stc مشروع "ميدياثون"، تحت شعار "سباق الإعلام"، وهو حدث تنافسي يتسابق فيه الأفراد من إعلاميين ومتخصصين ومهتمين، لتقديم مبادرات ومشروعات نوعية، تسهم في وضع حلول مبتكرة للتحديات الإعلامية.ويهدف مشروع "ميدياثون" لخلق التنافس، واستقطاب الأفكار لصناعة مشروعات خلّاقة، تسهم في وضع حلول مبتكرة لأربعة تحديات، هي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي.وتم اختيار موضوعات التحديات بناءً على نتائج دراسات ونقاشات مستفيضة، من خلال ورش عمل متخصصة، جمعت أكثر من 50 مؤسسة أكاديمية ومهنية على المستوييْن المحلي والدولي.وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإعلام عن إطلاق البوابة الإلكترونية Mediathon.media.gov.sa، لاستقبال الأفكار والحلول الإبداعية، وبدء تلقي مشاركات المواطنين والمقيمين المتنافسين في سباق الإعلام "ميدياثون" عبرها.من جهته أكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أهمية المشروع، كونه يمثل حلقة الوصل بين أصحاب الأفكار والجهات المعنيّة، مبينًا اهتمام فريق العمل بتعزيز أثر المنافسة، من خلال تطوير المشروعات المقدمة، عبر جلسات حوارية عامة وافتراضية خلال فترة استقبال المشاركات، وخلال ورش عمل مخصصة للمشاركين قُبيل الماراثون الحضوري، إضافةً إلى التدريب والجلسات الاستشارية للفرق المتميزة بعد المنافسة.وأكد نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية بوحدة الأعمال في stc فيصل البكري التزام مجموعة stc بدورها في التمكين الرقمي للقطاعات الحيوية في المملكة ، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الإعلام ومركز التواصل الحكومي في مشروع "ميدياثون" يعكس اهتمامنا بتطوير العمل الإعلامي، وتقديم الحلول الرقمية لدعم تحقيق أهداف وزارة الإعلام والتواصل الحكومي.جدير بالذكر أن "ميدياثون" يحظى برعاية معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، الذي كشف الستار عن الحدث نهاية شهر مارس الماضي، بإطلاق العديد من المبادرات الإعلامية، خلال الاحتفاء بمئوية جريدة أم القرى.وقد تم توقيع الشراكة بين مركز التواصل الحكومي ومجموعة stc في المدينة الرقمية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلةً بشركة "رزا" أحد أذرع الاستثمار للمؤسسة.// انتهى //00:44ت م0010