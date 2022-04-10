مكة المكرمة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستفقد المدير العام للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أمس المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة وسير العمل بها، رافقه خلال الجولة عدد من قيادات الصحة.وأوضح الدكتور مطير أن هذه الجولة جاءت لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك وشملت طوارئ مستشفى أجياد ومستشفى الحرم المكي الشريف ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة المركزية ومركز العمليات المشتركة بالحرم المكي.وأكد استعداد المنشآت بكامل كوادرها الطبية والتمريضية لتقديم الخدمات الصحية للزوار والمعتمرين، مبينًا أن الجولة تأتي ضمن الزيارات المجدولة لخطة الصحة المعدة لشهر رمضان المبارك للعام الجاري لتفقد سير العمل بالمنشآت والمرافق الصحية داخل المنطقة المركزية وخارجها.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية تعمل وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل، مشيرًا إلى أن الفريق زار جميع الأقسام بالمنشآت الصحية بالمنطقة المركزية منها قسم الطوارئ والتنويم والكشف والفرز والأشعة، إضافة إلى الأقسام الأخرى للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من قاصدي المسجد الحرام والمعتمرين.// انتهى //00:53ت م0014