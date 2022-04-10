المدينة المنورة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، بقاعة السلام بالجامعة الإسلامية، القنصل العام لجمهورية السنغال لدى المملكة شيخنا إمباكي.وتناول اللقاء نبذة تعريفية عن الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من أبناء الأمة الإسلامية.// انتهى //01:21ت م0016