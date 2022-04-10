رياضي / دوري أبطال آسيا 2022: التعاون السعودي يخسر من باختاكور الأوزبكي بهدف مقابل لاشيء
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
بريدة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واس
خسر فريق التعاون السعودي من باختاكور الأوزبكي بهدف مقابل لاشيء 1-0، في المباراة التي جمعتمها أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يبقى رصيد التعاون عند 3 نقاط، فيما ارتفع رصيد باختاكور لـ 3 نقاط.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.
// انتهى //
01:36ت م
0017