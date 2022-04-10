بريدة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسخسر فريق التعاون السعودي من باختاكور الأوزبكي بهدف مقابل لاشيء 1-0، في المباراة التي جمعتمها أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يبقى رصيد التعاون عند 3 نقاط، فيما ارتفع رصيد باختاكور لـ 3 نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //01:36ت م0017