رفحاء 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسشارك متطوعو فريق الكشافة بكلية التقنية بمحافظة رفحاء أمس، في برنامج "إفطار صائم"، الذي تنظمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات على طريق الشمال الدولي برفحاء، من خلال تقديم الخدمات التطوعية المتمثلة بتجهيز وجبات الإفطار، وتوزيع الإفطار على الصائمين الموجودين في مقر المشروع من المقيمين من جنسيات مختلفة, إضافة للمسافرين حيث يغطي المشروع نحو 1,000 صائم يومياً.ورصدت "واس" جانباً من الجهود التي يقدّمها أفراد الكشافة والمتطوّعين لخدمة الصائمين, ومساندة الجمعية في مختلف الأعمال.وأوضح قائد الكشافة عبدالعزيز الخالدي أن هذه المشاركة تأتي ضمن العمل التطوعي الرئيس للكشافة وهي خدمة الصائمين في شهر رمضان، وضمن خطة وبرامج الكشافة المتعددة طوال العام، مقدماً الشكر لجمعية الدعوة والإرشاد على جهودهم التي يبذلونها في هذا المشروع وتسهيلهم لمهمة مشاركة فريق كشافة كلية التقنية في تقديم الخدمات للصائمين.// انتهى //02:01ت م0019