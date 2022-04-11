جدة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستغلب فريق الغرافة القطري على آهال التركماني بهدفين مقابل لاشيء 2 - 0، في المباراة التي جمعتمها أمس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع الغرافة رصيده النقطي لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد آهال عند نقطة واحدة.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //02:16ت م0020