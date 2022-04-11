رياضي / دوري أبطال آسيا 2022: الغرافة القطري يتغلب على آهال التركماني
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
جدة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واس
تغلب فريق الغرافة القطري على آهال التركماني بهدفين مقابل لاشيء 2 - 0، في المباراة التي جمعتمها أمس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرفع الغرافة رصيده النقطي لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد آهال عند نقطة واحدة.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.
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