رفحاء 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسسجل أصغر متطوع حضوره في مشروع "إفطار ودعوة" ، الذي تقيمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بمحافظة رفحاء الذي يستقبل نحو 1,000 صائم يومياً، حيث يشارك مصعب الشمري - 10 سنوات - مع جميع الفئات من المتطوعين في إعداد وجبات الصائمين ضمن مشروع الجمعية الرمضاني "إفطار ودعوة "، وتحول إلى نموذج يجسد قيمة العمل التطوعي في رمضان بفضل قيامه بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين مع بقية المتطوعين، ويبدي حماسا فائقا وهو يحمل بين يديه وجبات الإفطار التي يوزعها على الصائمين.وأوضح أن سبب توجهه لمجال التطوع يرجع لوجود أخيه الذي يعمل عضوًا في جمعية نماء التطوعية وكان يصطحبه معه للاستمتاع والاستفادة من الوقت، بالإضافة لتحفيز الوالدين له.من جهتهم, أكد مختصون في مجال التطوع أن العمل التطوعي يسهم في تكوين شخصية الشخص وحبه الخير للآخرين وإنكار الذات، وينمي المبادئ والقيم، مشيرين إلى أهمية غرس العمل التطوعي الأبناء، نظرًا لأنه يشبع رغباتهم ويشغل فراغهم، ويجعلهم يشعرون بالسعادة والراحة النفسية، فضلا عن أنه ينمي قدرتهم الذهنية ويزيد ثقتهم بنفسهم.// انتهى //02:45ت م0022