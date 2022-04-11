رفحاء 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسنفَّذت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر مارس الماضي, 11 برنامجاً نوعياً لصالح الأسر المستفيدة من خدماتها بقيمة إجمالية بلغت 322,859 ريالاً.وشملت البرامج تنفيذ مشروع السلة الرمضانية الأولى والثانية بقيمة بلغت 90,000 ريال، ومشروع ترميم منازل بقيمة 80,000 ريال، وبرنامج القسائم الشرائية الغذائية بمبلغ 60,000 ريال، وأجهزة تحلية المياه 21,677 ريالاً، والمساعدات الصحية 18,500 ريال، وبرنامج الدورات التدريبية 14,441 ريالاً، وسداد فواتير الكهرباء بمبلغ 11,781 ريالاً، ومساعدات زواج 10,000 ريال، وكفالة الأسر الأشد حاجة 8,260 ريالاً، وكفالة الأيتام 8,200 ريال.وأوضحت جمعية طلعة التمياط أن هذه البرامج تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خدمات الجمعية.// انتهى //02:46ت م0023