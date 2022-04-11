الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض في غرة شهرة رمضان المبارك 1443هـ تطبيقه الجديد "سورة" وهو عبارة عن نسخة رقمية من المصحف الشريف طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم الصادرة عام 1440هـ ، ومتوفر في جميع متاجر التطبيقات.ويُعد مركز تفسير للدراسات القرآنية من المراكز البحثية الرائدة في تطوير الدراسات القرآنية، والمجالات العِلْمِيّة والتعليمية والتقنية والإعلامية.// انتهى //03:13ت م0024