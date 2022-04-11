المنامة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأجرى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو .وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البحرين والمجر، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أشمل خدمةً للمصالح المشتركة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //03:47ت م0025