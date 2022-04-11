سياسي / وزير الخارجية البحريني يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره المجري
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
المنامة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واس
أجرى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو .
وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البحرين والمجر، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أشمل خدمةً للمصالح المشتركة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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