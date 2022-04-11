المدينة المنورة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والعيص وخيبر.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.// انتهى //06:45ت م0032