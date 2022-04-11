الرباط 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الى الاستعدادات الجارية بالموانئ الشمالية للمملكة المغربية من اجل إعادة تشغيل الرحلات البحرية مع اسبانيا، بعد فتح البلدين لصفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية.كما لفتت الى اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية اول امس من اجل تنسيق مواقفها، وخاصة على مستوى تعبئتها من اجل حماية المواطنين من تبعات الظرفية الدولية الراهنة المتسمة بارتفاع أسعار اغلبية المواد الحيوية.ونشرت صحف الرباط إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.وأخبرت صحف الاثنين، عن تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن.وتابعت الصحف رصدها للتطورات العسكرية في أوكرانيا، مشيرة الى ان القوات الروسية قد كثفت عملياتها العسكرية للسيطرة الكاملة على شرق أوكرانيا.وتناولت صحف المغرب تصويت أعضاء البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان عقب استقالة رئيس البرلمان ونائبه.وسلطت صحف الرباط الضوء على الوضع الوبائي بالصين، التي تشهد أسوأ موجة لانتشار فيروس كورونا منذ ظهوره قبل عامين، مما زاد الضغط على النظام الصحي خاصة في شنغهاي.//انتهى//07:04ت م0033