رام الله 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، ستشهد ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم والخليل، وأصيب عشرات بالرصاص الحي والاختناق في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية،فيما اعتقلت قوات الاحتلال 36 مواطناً من القدس والضفة، واحتجزت مراسل تلفزيون فلسطين أثناء ممارسة عمله في بيت لحم، وأطلقت النار تجاه الصيادين في قطاع غزة.ونشرت صحف هذا اليوم إدانةوزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنة غادة ابراهيم سباتين (45 عاما)، التي وثقتها كاميرا تلفزيون فلسطين بالصوت والصورة في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم.وتحدثت صحف فلسطين عن ما أعرب عنه الاتحاد الأوروبي عن صدمته من استشهاد سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم.وأخبرت صحف فلسطين عن تحذيرات دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من الصمت الدولي والانحياز الى جانب الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه وخاصة عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها بحق الفلسطينيين، وآخرها اعدام سيدتين واحدة قرب بيت لحم والثانية قرب الحرم الابراهيمي الشريف.ولفتت الصحف النظر لتحذيرات دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من الصمت الدولي والانحياز الى جانب الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه وخاصة عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها بحق الفلسطينيين، وآخرها اعدام سيدتين واحدة قرب بيت لحم والثانية قرب الحرم الابراهيمي الشريف.وألقت صحف الاثنين الضوء علىلتقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغاوكا، حيث اطلعه على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.// انتهى //09:11ت م0038