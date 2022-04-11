عام / دورة "تعظيم البيت الحرام" لمتطوعي المسجد الحرام
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
مكة المكرمة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واس
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية ، بالتعاون مع وكالة الخدمات الاجتماعية و التطوعية ، أمس ، دورة تدريبية بعنوان "تعظيم البيت الحرام" ، بمشاركة (49) متطوع بالمسجد الحرام ، وذلك ضمن مسار التدريب الموسمي.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية أحمد بن عيد الوذيناني أن الإدارة تواصل تقديم عددٍ من الدورات، لتطوير العملية التدريبية والمنظومة العملية داخل الحرمين الشريفين.
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