مكة المكرمة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية ، بالتعاون مع وكالة الخدمات الاجتماعية و التطوعية ، أمس ، دورة تدريبية بعنوان "تعظيم البيت الحرام" ، بمشاركة (49) متطوع بالمسجد الحرام ، وذلك ضمن مسار التدريب الموسمي.وأكد الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية أحمد بن عيد الوذيناني أن الإدارة تواصل تقديم عددٍ من الدورات، لتطوير العملية التدريبية والمنظومة العملية داخل الحرمين الشريفين.//انتهى//09:44ت م0042