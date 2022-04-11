القاهرة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية التوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة، وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر.وأشارت إلى مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهاتفية أمس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، التي تناولت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا.ولفتت صحف الاثنين الانتباه إلى جلسة المباحثات التي عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء فرانس تيمرمانز، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة ٨ آخرين، أمس، خلال عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن جنين وطولكرم وأريحا بالضفة الغربية.وأفادت بأن نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية أسفرت عن حصول كلٍ من الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان، على النصيب الأكبر من أصوات الناخبين، ما يعني حتمية الاحتكام إلى جولة إعادة يوم 24 أبريل الجاري لحسم الفائز بمنصب الرئيس الفرنسي.وسلطت صحف القاهرة الضوء على الجلسة الطارئة التي سيعقدها البرلمان الباكستاني اليوم لاختيار رئيس الوزراء الجديد، خلفًا لعمران خان بعد تصويت البرلمان لصالح سحب الثقة منه.// انتهى //11:08ت م0043