تونس 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تواصل عمليات الهجرة غير الشرعية بتونس بشكل كبير، حيث قامت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي بإحباط خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية بمحافظتي صفاقس والمهدية، وتم خلالها إيقاف 136 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.وأخبرت صحف الاثنين عن تحرير وحدات من الأمن الليبي 195 شخصًا، كانوا قد تعرضوا للخطف في مدينة بني وليد شمال غربي البلاد، من قِبل عصابة طالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.وتطرقت إلى تصدر إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أمس، بفارق بضع نقاط مئوية عن منافسته اليمينية مارين لوبن، حيث سيتواجه الاثنان في الدورة الثانية المقررة في 24 أبريل.ونقلت صحف تونس تدمير قوات الأمن الصومالية، سيارة مفخخة في عملية نفذتها بمحافظة غلمدغ وسط البلاد، وتمكنت من القضاء على عدد من مقاتلي حركة الشباب وإفشال مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في المنطقة.// انتهى //11:14ت م0046