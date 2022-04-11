القنفذة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسقدمت صحة القنفذة 4031 عملية جراحية متنوعة في مستشفياتها، وذلك خلال العام 2021م.وفي سياق متصل تمكن -بفضل الله- فريق طبي "بمستشفى القنفذة العام" من إنقاذ يد مصاب؛ تعرضت لقطع في أعلى الذراع، حيث وصل إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من نزيف حاد بذراعه نتيجة الإصابة وقد تم التعامل معه من قبل الفريق الطبي المعالج وتقديم الرعاية الطبية للتعامل مع حالته الحرجة، كما تم إجراء عدة عمليات للمصاب لإعادة الشرايين، والأوردة، والأعصاب، والعضلة، وبحمد الله تم استعادة الدورة الدموية بشكل سليم ومازال المصاب منوم بالمستشفى ويتلقى الرعاية الطبية المناسبة لحالته، كما أن وضعه الصحي مستقر ولله الحمد.// انتهى //11:19ت م0048