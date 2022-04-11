الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسالتقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، وذلك بمكتب معاليه في الوزارة بالرياض.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.عقب ذلك قام السفير الباكستاني بجولة على مستشفى الصحة الافتراضي، واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يُقدمها المستشفى.// انتهى //11:21ت م0049