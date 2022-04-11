إسلام آباد 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم بانتخاب البرلمان الباكستاني رئيس الوزراء الجديد، حيث رُشحا رئيس المعارضة شهباز شريف، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لهذا المنصب.وتناولت إعلان المملكة العربية السعودية السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، مع توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من أداء فريضتهم بيسر وطمأنينة.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على بدء تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني مجدداً، مع انحسار الأزمة السياسية، وبدء الانتقال السلمي للسلطة بطريقة ديمقراطية.وتطرقت إلى بدء الاستعدادات لبطولة كأس العالم للعبة الكريكت في الدول التي تهتم بهذه اللعبة ومنها باكستان.وتابعت صحف باكستان تطورات فيروس كورونا في الصين التي تشهد موجة جديدة وحادة لانتشار الوباء.// انتهى //11:24ت م0050