المدينة المنورة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسقدّم مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة خدماته الطبية لأكثر من 125 ألف مستفيد خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م.واستقبل مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الغسيل الكلوي في مستشفى الملك فهد 10057 مراجعاً خلال الربع الأول من هذا العام, تلقوا خدمات الكشف والرعاية الطبية التي يقدمّها كادر الأطباء والممرضين بالمركز, فيما استقبل مركز الأورام بالمستشفى 1876 مراجعاً, كما قدم مركز الأسنان التخصصي بالمستشفى خدماته لـ 18644 مستفيداً.وبلغ إجمالي مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى 65109 مراجعين خلال الفترة ذاتها, فيما استقبلت أقسام الطوارئ 30086 مراجعاً, وجرى تنويم 3685 مريضاً, وأجريت 1010 عمليات للمرضى في أقسام المستشفى, في حين قدّمت خدمات جراحة اليوم الواحد لـ 54286 مراجعاً, إضافة إلى 16268 خدمة قدّمتها عيادة التأهيل الطبي بالمستشفى, في حين بلغ عدد خدمات المختبر 575468 خدمة خلال الربع الأول من العام الحالي.// انتهى //11:24ت م0051