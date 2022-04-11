براغ 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسارتفع معدل التضخم في التشيك بأسرع وتيرة منذ 24 عامًا خلال شهر مارس الماضي، في ظل الطلب المحلي القوي وارتفاع الأسعار عالميًا .وأفاد مكتب الإحصاء في براغ اليوم أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7ر12 في المئة مقارنة بالعام الماضي بأسرع وتيرة منذ شهر مايو 1998.وتواجه جمهورية التشيك ارتفاعًا لمعدل التضخم فوق الهدف الذي حددته الحكومة، وذلك بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا وعرقلة سلاسل الإمداد، في حين سعى البنك المركزي لخفض ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال رفع معدل الفائد بواقع 475 نقطة أساسية منذ يونيو الماضي.// انتهى //11:24ت م0052