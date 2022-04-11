الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة بالأردن مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور لشهر رمضان المبارك 1443هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، والمشرف على مكتب المستشار الإسلامي بالسفارة محمد بن حسن الشهري.ويستهدف المشروع جميع مكونات الشعب الأردني، والجمعيات الخيرية، ومراكز اللاجئين من سوريا وفلسطين .من جانب آخر، دشنت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع السلال الغذائية لهذا العام 1443هـ في جمهورية مالي، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة باماكو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد.يٌذكر أن البرنامج يستهدف توزيع 315 سلة غذائية يستفيد منها أكثر من 1200 شخص في العاصمة المالية باماكو.// انتهى //11:32ت م0053