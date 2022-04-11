بيروت 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.وأشارت إلى تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أمس، إصابة 11 فلسطينيًا في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار، إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، معظمها بالرصاص الحي، كما اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.وأوردت صحف الاثنين إعلان السلطات الأمنية العراقية، أمس، عن تنفيذ عمليات استباقية عثرت خلالها على وكرين لتنظيم داعش الإرهابي ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك شمال العراق.وأخبرت صحف لبنان عن تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.// انتهى //11:45ت م0055