الدمام 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية 11 موقعاً استثمارياً لعدد من الحدائق والمنتزهات العامة في حاضرة الدمام بمساحة نصف مليون متر مربع، وذلك لدعم مبادرة السعودية الخضراء والارتقاء بالخدمات البيئية وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة.وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أن طرح هذه المواقع الاستثمارية يأتي ضمن مستهدفات 40 مشروعاً استثمارياً بمساحة 3 ملايين متر مربع، وذلك امتداداً لترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة والاستدامة المالية، مبيناً أن مدة العقود الاستثمارية تبدأ من 25 سنة قابلة للتمديد.وأضاف أن الفرص الاستثمارية تأتي ضمن أكثر من 207 فرص استثمارية طرحت من قبل الأمانة والتي يمتد بعضها إلى 50 سنة بهدف تحفيز المستثمرين وجذب الاستثمارات، مبيناً أنه خفض الضمان البنكي إلى 25٪ ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد، وذلك دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق "فرص".// انتهى //12:25ت م0057