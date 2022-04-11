المدينة المنورة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأجرى المختبر الإقليمي وبنك الدم الإقليمي بصحة المدينة المنورة 985919 فحصًا وذلك خلال العام الماضي 2021م.وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم إجراء 584025 فحصًا لوحدات الدم و 116011 فحصًا لكيمياء الدم والهرمونات ودلالات الأورام و 11781 فحصًا للتدفق الخلوي.كما بلغ عدد عينات فحص الجزيئات الحيوية 162053 عينة، وكذلك تم عمل 3941 عينة فحص للدرن، وبلغ عدد العينات الخاصة بالمناعة والحساسية 89005 عينات، لافتةً أن عدد فحوصات الفيروسات بلغ 19103 فحوصات وذلك خلال نفس الفترة.// انتهى //13:02ت م0061