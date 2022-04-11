العارضة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة العارضة أمس، حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاق المحافظة, وذلك في إطار جهودها لمُكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكّد من سلامة وصحة المواد الغذائية.وأوضح رئيس بلدية العارضة المهندس علي بن أحمد عطيف أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين، حيث جرى مصادرة وإتلاف (١٣) بسطة من البسطات والعربات المخالفة، ومُصادرة 220 كيلو جراماً من الخضروات والفواكه المتنوعة والمعجمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمدة.وأكَّد أن البلدية تقوم بجولات رقابية مكثفة و بصفةٍ مستمرة على المواقع المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية، للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين، داعياً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.// انتهى //13:03ت م0062