بكين 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال شهر مارس الماضي، بينما تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة).وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 5ر1 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر0 في المئة خلال فبراير الماضي، في حين استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبًا عند مستوى 1ر1 في المئة خلال مارس الماضي.وتراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1 في المئة، بينما ارتفع سعر السلع غير الغذائية بنسبة 2ر2 في المئة خلال الفترة ذاتها.وانخفض معدل تضخم أسعار الجملة إلى 3ر8 في المئة خلال مارس الماضي مقابل 8ر8 في المئة خلال فبراير الماضي.// انتهى //13:19ت م0064