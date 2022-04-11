جازان 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسشاركت أكثر من 100 متطوعة بجمعية مُعين التطوعية لخدمة المجتمع في جازان في توزيع أكثر من 100 سلة غذائية بالشراكة مع لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بجازان "تراحم" في مختلف محافظات المنطقة، والتعريف بعمل اللجنة في مستشفيات المنطقة ، إلى جانب مشاركتهن في إعداد وتوزيع 450 وجبة إفطار صائم يوميًا منذ بداية شهر رمضان المبارك .وتضم جمعية مُعين 21 فريقًا تطوعيًا نسائيًا، تشارك من خلالها 1500 متطوعة في تعزيز دور الجمعية في خدمة الفرد والمجتمع وتحقيق المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة التطوع وفقًا لرؤية المملكة 2030 .وأثرت متطوعات جمعية مُعين ساحة العمل التطوعي في جازان بنحو 45 مبادرة تطوعية خلال العام الماضي 2021م ، مستثمرات 13,500 ساعة تطوعية شملت تقديم الأجهزة الطبية للمرضى المستحقين ، ودعم المرضى نفسيًا ومعنويًا، ودعم وتشجيع المواهب، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة ، ومبادرات طبية ، وتوفير المستلزمات للأسر المحتاجة، وحملات التبرع بالدم، والمشاركة في الأيام العالمية لذوي الإعاقة والتطوع وكبار السن والتوحد ، وغيرها من المبادرات الاجتماعية .وساهمت مبادرات المتطوعات في نمو أعداد الفرق التطوعية النسائية بجازان، وتطوير تخصصاتها، وبالتالي تنمية الوعي بأهمية المشاركة النسائية عبر برامج ومبادرات تطوعية؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم الخير والدفاع عن مقدرات الوطن بجميع الوسائل الممكنة، فضلًا عن صنع الفرص التطوعية وتمكين المتطوعات من ممارسة العمل التطوعي وفقًا لاحتياج التنمية في المنطقة .وتنوعت مهام الفرق التطوعية النسائية في جازان لتشمل فرقًا صحية واجتماعية ، وفرقًا تطوعية في المجالات الإسعافية والتوعوية والإعلامية، وفرقًا متخصصة بتقديم أجهزة للمرضى وغيرها .// انتهى //13:27ت م0067