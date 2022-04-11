حائل 10 رمضان 1443هـ الموافق 11 أبريل 2022 واسنفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة ‏الالتزام مساء أمس، حملة رقابية على عيادات ومراكز الأسنان في القطاع ‏الصحي الخاص، لمعرفة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة ‏بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة ‏وخلوها من الممارسات الصحية المخالفة. ‏وأوضح مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل الأخصائي صالح بن ‏سعود ‏الشمري، أن الحملة تستمر لمدة سبعة أيام وتهدف لرفع مستوى ‏التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الواردة في الأنظمة ‏الصحية المطبقة في المملكة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.‏يُذكر أن صحة حائل تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من ‏تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة ‏المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان ‏التفتيش، أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، ‏وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة ‏الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.‏// انتهى //13:36ت م0069