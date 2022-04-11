عام / صحة حائل تنفذ حملة رقابية على عيادات الأسنان في القطاع الصحي الخاص
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
حائل 10 رمضان 1443هـ الموافق 11 أبريل 2022 واس
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة الالتزام مساء أمس، حملة رقابية على عيادات ومراكز الأسنان في القطاع الصحي الخاص، لمعرفة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة وخلوها من الممارسات الصحية المخالفة.
وأوضح مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل الأخصائي صالح بن سعود الشمري، أن الحملة تستمر لمدة سبعة أيام وتهدف لرفع مستوى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الواردة في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
يُذكر أن صحة حائل تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش، أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
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