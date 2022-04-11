جيزان 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 1241 منشطاً دعوياً للرجال والنساء، تشمل 345 محاضرة دعوية و 508 كلمات دعوية و 60 درساً علمياً و 49 دورة علمية وكذلك 209 منشورات دعوية و 41 مقطعاً مصوراً.وتستهدف البرامج المجتمع لتبين فضائل شهر رمضان وأحكامه وسننه وواجباته بمشاركة عدد من العلماء والدعاة وطلاب العلم.يُذكر أن تلك البرامج تقام في مساجد وجوامع منطقة جازان وكذلك عبر البث المباشر والقناة الإذاعية الخاصة بفرع جازان.// انتهى //13:48ت م0072