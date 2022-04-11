رمضان / الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ أكثر من 1241 منشطاً دعوياً خلال شهر رمضان المبارك
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
جيزان 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واس
ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 1241 منشطاً دعوياً للرجال والنساء، تشمل 345 محاضرة دعوية و 508 كلمات دعوية و 60 درساً علمياً و 49 دورة علمية وكذلك 209 منشورات دعوية و 41 مقطعاً مصوراً.
وتستهدف البرامج المجتمع لتبين فضائل شهر رمضان وأحكامه وسننه وواجباته بمشاركة عدد من العلماء والدعاة وطلاب العلم.
يُذكر أن تلك البرامج تقام في مساجد وجوامع منطقة جازان وكذلك عبر البث المباشر والقناة الإذاعية الخاصة بفرع جازان.
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13:48ت م
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