الرياض 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات وعدداً من مسؤولي الفرع.وتسلم سموه نسخة من التقرير الختامي لأعمال المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه مشتملاً على جلساته العلمية وتوصياته ووثائقه.// انتهى //14:57ت م0088