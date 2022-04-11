القاهرة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسالتقى وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الدكتورة فيرا سونجوي التي تزور القاهرة حالياً .وبحث الجانبان المشروع المقدم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإنشاء مرفق للسيولة والاستدامة؛ بما يسهم في تخفيف أعباء الاقتراض للدول الأفريقية من أسواق المال الدولية، وناقشا الاستعدادات الأفريقية لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة في هذه المحافل.من جانبه دعا وزير المالية المصري، نظراءه الأفارقة إلى ضرورة التوصل لرؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ، من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مشتركة في الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر قمة المناخ "COP27"، على نحو يسهم في تحقيق أهداف الدول الأفريقية خاصة في ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.// انتهى //15:06ت م0090