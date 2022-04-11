الباحة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسدشنت الكلية التقنية للبنين بمنطقة الباحة أمس مبادرة "أنت راقٍ" للتواصل الفعال.وتمكن المبادرة المستفيدين من التواصل مع الكلية والحصول على المعلومة بشكل سريع وبأقل جهد من خلال المحادثات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمرتبطة بمجموعة من المواقع والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية, حيث إن هذه الخدمة تعتمد بشكل كبير على خدمة الشات بوت لتقديم المعلومات المفيدة كإجابة نموذجية للأسئلة المطروحة والتي غالباً تتصف بالشائعة والمتكررة, ويمكن تطوير البرنامج وتحديثه بكل سهولة حسب ما تقتضيه حاجات واستفسارات المستفيدين من الخدمة بشكل دوري وبطريقة منظمة تضمن وصول المعلومة.// انتهى //15:07ت م0091