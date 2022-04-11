سياسي / السفير المصري لدى السودان يلتقي برئيس المفوضية السودانية لحقوق الإنسان
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
الخرطوم 10رمضان 1443ه الموافق 11ابريل2022واس
التقى السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، بمكتبه اليوم برئيس المفوضية السودانية القومية لحقوق الإنسان الأستاذ رفعت الميرغني.
وجرى خلال اللقاء بحث مقترحات التعاون بين الأجهزة المعنية في مجال حقوق الإنسان في الدولتين الشقيقتين، خاصةً في مجال التدريب وإعداد الكوادر والتنسيق بين مختلف المؤسسات في الجانبين، وعلى ضوء إعلان مصر في سبتمبر الماضي عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
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15:12ت م
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