الخرطوم 10رمضان 1443ه الموافق 11ابريل2022واسالتقى السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، بمكتبه اليوم برئيس المفوضية السودانية القومية لحقوق الإنسان الأستاذ رفعت الميرغني.وجرى خلال اللقاء بحث مقترحات التعاون بين الأجهزة المعنية في مجال حقوق الإنسان في الدولتين الشقيقتين، خاصةً في مجال التدريب وإعداد الكوادر والتنسيق بين مختلف المؤسسات في الجانبين، وعلى ضوء إعلان مصر في سبتمبر الماضي عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.// انتهى //15:12ت م0093