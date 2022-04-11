الدمام 10 رمضان 1443هـ الموافق 11 إبريل 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة، وذلك بفندق كمبينسكي العثمان.وأكد سموه خلال الحفل، حرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وأن المجتمع السعودي متكاتف ومترابط ولله الحمد ويسعى لتقديم الدعم والمساندة للمحتاجين وأرقام التبرعات في هذا الحفل المبارك خير دليل على التكامل بين الجهات والموسرين من رجال الخير.ونوه بجهود وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان لتوفير المساكن المتنوعة المساحات والنماذج ضمن حلول وخيارات متنوعة لمستفيدي برنامج "الإسكان التنموي" و"سكني"، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.من جانبه، أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد الحقيل أن هذا الحفل يأتي امتدادا لنشاطات العمل الخيري الذي يحظى بدعم ورعاية من القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، مشيرا إلى توقيع اتفاقية منذ أشهر مع كبار المانحين بحضور سمو رئيس مجلس إدارة جمعية بناء الأمير تركي بن محمد بن فهد ، منوها بدعم سمو أمير الشرقية المستمر لتحقيق رغبات العديد من الأسر المستحقة في تملك المساكن المناسبة من خلال تطوير مبادرات نوعية ومشاركة سموه في تفعيلها.وقال " إن هذه المبادرات التي أثمرت عن شراكات متعددة خدمت آلاف الأسر ونتطلع للوصول إلى تمليك أكثر من 60 ألف أسرة خلال الخمس سنوات القادمة في جميع مناطق المملكة بإذن الله ولعل نموذج "جمعية بناء" في سرعة تمليك المساكن للفئات الأشد حاجة وتجهيز وحداتهم، وتأثيثها ثم وضع الخطط التنموية، نموذج رائع من قصص نجاح وتمكين تلك الأسر من أهلنا".بدوره، ألقى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء المهندس خالد الزامل كلمة أوضح فيها أن الجمعية وقعت اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" بهدف توفير 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم، لافتا الانتباه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وامتدادًا للتعاون المستمر مع الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين.وقد ساهم الحضور في الحفل في تغطية تكاليف شراء وتأثيث ٢٢٧ وحدة سكنية يسكنها ألف يتيم ويتيمة وأرملة.وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية اتفاقية شـراكـة بين جمعية بناء ومياه ايفال، كما كرم الداعمين وشركاء النجاح، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى//15:20ت م0094