جدة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه اليوم ، رئيس آزاد جامو وكشمير سلطان محمود شودري .وجدد معاليه تأكيد دعم المنظمة القوي والثابت لقضية شعب جامو وكشمير ، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، مستذكراً نتائج الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي انعقدت في إسلام أباد الشهر الماضي، وكذلك توصيات فريق الاتصال المنبثق عن المنظمة والمعني بجامو وكشمير، مؤكدًا أن الأمانة العامة لن تدخر جهدًا لرفع صوت شعب جامو وكشمير والدعوة إلى تسوية النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي الواردة في هذا الشأن.من جانبه أعرب رئيس آزاد جامو وكشمير ، عن امتنان شعب جامو كشمير للدعم الذي ما انفك يلقاه من المنظمة ،مجدداً تقديره للدعم والتضامن الذي قدمته الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماعاتها الأخيرة في إسلام أباد.// انتهى //15:21ت م0096