حائل 10 رمضان 1443هـ الموافق 11 أبريل 2022 واسأطلقت أمانة منطقة حائل بتعاون مع جمعية " انتاج "للأسر المنتجة مبادرة بعنوان " فوانيس "، وذلك طيلة أيام شهر رمضان في منتزه الأمير سعود بن عبد المحسن بحائل.وبينت الأمانة أن المبادرة التي تم خلالها تجهيز الحاضنات بـ 30 متجراً تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة باعتبارها اقتصادا محليا داعما للمنطقة.من جهة أخرى قامت أمانة المنطقة من خلال تحسينها للمشهد الحضري بمعالجة 354 بلاغاً لمعالجة حواجز الحفريات للربع الأول من العام الحالي 2022، كما قامت كذلك بتنظيم حملة لسوق المسترجعات بحائل وإزالة المخلفات وظاهرة الافتراش العشوائية ومناظر التشوه البصري، وذلك تمهيداً لتخطيط ودراسة الموقع وتجهيزه وفق أعلى المعايير المعتمدة والمواصفات لخدمة المستفيدين.// انتهى //15:22ت م0099