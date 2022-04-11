الطائف 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسدربت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أكثر من 28 ألف طالب وطالبة على مهارات ريادة الأعمال والمهارات الإنتاجية وذلك من خلال 900 برنامج تدريبي قدمها ميسرون رياديون وميسرات رياديات بالمدارس تفعيلًا لبرنامج ريادة الأعمال.وعمل خبيران رياديان بإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات على تأهيل أكثر من 600 ميسر وميسرة لبرنامج ريادي بالمدارس وتمكينهم من تدريب الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال والمهارات الإنتاجية.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أهمية مشروع ريادة الأعمال في نشر ثقافة العمل الحر وإكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم، إضافة إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات، والإسهام في تهيئتهم لسوق العمل والعمل الحر تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للتعليم العام ورؤيةالمملكة 2030، مؤكدًا حرص الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على تفعيل العديد من الأنشطة والبرامج المرتبطة بريادة الأعمال وتشجيع الطلبة على المشاركة والتفاعل مع مختلف الأنشطة التثقيفية والتنافسية ، مشيرًا إلى أن المشاريع التي قدمها الطلاب والطالبات على منصة ريادي تجاوزت حتى الآن 800 مشروع وأكثر من 500 مقطع تثقيفي رفعه الطلبة على المنصة فيما لا يزال تقديم المشاريع ورفعها مستمرًا حتى الآن.// انتهى //15:23ت م0100