الدمام 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة مي الجبر، يرافقها أعضاء المجلس الحالي ومجلس الإدارة السابق والفريق التنفيذي للجمعية.وأكد سموه أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة ورعاية مرضى السرطان وتقديم الخدمات التي يحتاجونها وتسهيل التواصل معهم.من جانبها نوهت الجبر بدعم سمو أمير الشرقية للجمعية وبرامجها التي تقدمها لجميع مرضى السرطان البالغين واهتمامه الكبير بهم وحرص سموه على تقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجونها.بدره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الخالدي سعي الجمعية لتقديم خدمات نوعية لمرضى السرطان للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في التغلب على ظروفهم الصعبة، مشيرا إلى أن الجمعية تقدم بالتعاون مع التجمع الصحي بالمنطقة خدمات متعددة للكشف المبكر عن مرض السرطان والتواصل مع التجمعات الصحية للتكامل معهم في خدمة المستفيد.وشهد سمو أمير الشرقية توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل لتطوير الخطة الاستراتيجية والعمل الاداري والفني بالجمعية، وقعها رئيس مجلس إدارة الجمعية مي الجبر ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وكذلك اتفاقية تعاون بين الجمعية ومركز الدكتور خالد الرحيمي الطبي لتقديم الخدمات الطبية لمرضى السرطان.ثم كرم سموه أعضاء مجلس الإدارة السابق والمدير التنفيذي المكلف والأفراد والجهات الداعمين للجمعية، كما تسلم سموه درعا تذكريا من رئيس مجلس إدارة الجمعية.// انتهى //15:25ت م0101