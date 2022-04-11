القاهرة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمحلية نحو الشراء.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر696 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين، وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت قيمة سوق الأسهم نحو 9ر811 مليون جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 55ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 66ر10728 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 33ر2% ليبلغ مستوى 55ر1810 نقاط ، وفقد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا نحو 19ر2% ليبلغ مستوى 15ر2755 نقطة.// انتهى //16:26ت م0124