الرياض 10 رمضان 1443 الموافق 11 ابريل 2022 واس.أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المسابقة الرمضانية لتلاوة القرآن الكريم وتدبّره "وَرتّلهُ تَرْتِيلاً " للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.وأوضح مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أن المسابقة -التي تقام عن بُعد وتُعنى بتلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتدبّره - تهدف إلى غرس حُب كتاب الله في نفوس النشء، وتشجيعهم وتحفيزهم لاستثمار الشهر الفضيل لتحقيق الإتقان والتميز في تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتدبّره وفق المنهج الدراسي.من جهته بين مساعد مدير تعليم الرياض للشؤون التعليمية عبدالله الغنام أن المسابقة تتكون من مسارين رئيسين هما :مسار التلاوة ومسار التدبّر، مضيفًا أن مسار التلاوة يتكون من فرعين، الأول "نتلوها صحيحة" وهو عبارة عن حلقة لتصحيح التلاوة في إحدى سور المقرر الدراسي، والثاني " تراتيل " وفيها يرتّل الطالب عبر تسجيل صوتي مقطعًا محددًا بإتقان مراعيًا أحكام التجويد، أما المسار الثاني " تدبّر " فهو مسابقة في تدبر بعض سور القرآن الكريم، يجيب المشارك خلالها عن أسئلة في تدبّر آيات القرآن عبر رابط إلكتروني في وقت محدد.وحثّ الطلاب والطالبات على المشاركة فيها لتحقيق الأهداف المنشودة، مبينا أنه يمكن التسجيل في المسابقة والاطلاع الدليل التعريفي عبر الرابط : ‏https://sites.google.com/view/rmdan1443//انتهى//16:28ت م0126