دوشنبه رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 سلة غذائية رمضانية تزن 6 أطنان و950 كيلو غرامًا بمنطقة فارزوب في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 100 أسرة محتاجة بواقع 600 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443، بهدف توزيع 9,625 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها 69,50 كيلو غرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 51,400 فرد من الفئات الأكثر حاجة في مناطق دوشنبه، وعيني، واستقلول، وبوستون، ودنغره، وكولاب، وفايزآباد، وسانغور، ورشت، وروغون، ووحدات، وفرزاب، وبدخشان.// انتهى //16:29ت م0130