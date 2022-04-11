بانجول 10 رمضان 1443هـ الموافق 11 أبريل 2022م واسأعلنت لجنة الانتخابات في غامبيا عن تقدم حزب الرئيس آداما بارو، الحزب الوطني من أجل الشعب، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت امس بحصوله على 18 مقعدا.وأفادت -وكالة الأنباء الغامبية- اليوم أن الحزب المنافس والتابع لعثمان دابو احتل المركز الثاني بحصوله على 15 نائبا.وكانت الانتخابات قد أجريت يوم أمس لاختيار 52 نائبا في البرلمان، فيما تنافس في هذه الانتخابات، أكثر من 200 مرشح، عن 12 حزبا و 95 تحالفا سياسيا.// انتهى //16:31ت م0135