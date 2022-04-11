سياسي / حزب الرئيس الغامبي آداما بارو يتقدم في الانتخابات النيابية
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
بانجول 10 رمضان 1443هـ الموافق 11 أبريل 2022م واس
أعلنت لجنة الانتخابات في غامبيا عن تقدم حزب الرئيس آداما بارو، الحزب الوطني من أجل الشعب، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت امس بحصوله على 18 مقعدا.
وأفادت -وكالة الأنباء الغامبية- اليوم أن الحزب المنافس والتابع لعثمان دابو احتل المركز الثاني بحصوله على 15 نائبا.
وكانت الانتخابات قد أجريت يوم أمس لاختيار 52 نائبا في البرلمان، فيما تنافس في هذه الانتخابات، أكثر من 200 مرشح، عن 12 حزبا و 95 تحالفا سياسيا.
// انتهى //
16:31ت م
0135