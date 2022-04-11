مانيلا 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسلقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم، إثر انهيارات أرضية وفيضانات ناتجة عن العاصفة الاستوائية التي تضرب الفلبين هذا العام.وأكد رئيس شرطة مدينة بايباي سيتي ليفتنانت كولونيل جومن كولادو، أن رجال الإنقاذ انتشلوا عشرين جثة في المدينة الواقعة في إقليم ليتي، حيث طمرت الانهيارات الأرضية العشرات من المنازل، مشيرًا إلى أن مياه الفيضانات العارمة جرفت ضحايا آخرين.وقال كولادو:" إنه من غير الواضح عدد الأشخاص المفقودين، ولدينا الآن ستة ولكن من المحتمل أن هناك المزيد".وعلى صعيد متصل، سجلت الوكالة الوطنية للكوارث وفاة ثلاثة أشخاص آخرين في الفيضانات والانهيارات الأرضية في الإقليمين الجنوبيين دافاو أورينتال ودافاو دي أورو.وأكدت أن 17 ألفًا على الأقل فروا من منازلهم، بينما تقطعت السبل بأكثر من 1100 راكب في الموانئ البحرية بالمناطق المتضررة.مما يذكر أن مكتب الأرصاد الجوية أعلن أن العاصفة "ميجي" ضعفت وتحولت إلى منخفض استوائي، وتتحرك برياح قصوى تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة.// انتهى //17:22ت م0138