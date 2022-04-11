بيروت 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتداول الأسهم والأوراق المالية في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.68%، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 994.97 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 47 ألفاً و898 سهماً، بقيمة مليون و327 ألفاً و87 دولاراً أمريكياً، نُفّذت من خلال 28 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 10 ملايين و256 ألف دولار، مقارنة مع 10 ملايين و326 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:44ت م0140