كينشاسا 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسقُتل 14 مدنيا في هجوم نُسب إلى متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وأكد المسؤول في المجتمع المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية ديودونيه مالانغاي اليوم مقتل 14 مدنيا في حقولهم خلال الهجوم الذي نفذه المتمردون قبل يومين في شمال شرق البلاد.وأشارت مصادر محلية إلى أن متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة استقروا مجدداً في أباكولا، وهي قرية واقعة في نطاق واليسي فونكوتو الواقعة في حدود إقليم شمال كيفو.ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لحالة حصار منذ مطلع مايو، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.// انتهى //19:05ت م0156