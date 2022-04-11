مقديشو 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسشنّ مقاتلون من حركة الشباب الإرهابية هجوما على قاعدة للقوات الإثيوبية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في مدينة دينسور بإقليم باي في ولاية جنوب غرب الصومال.وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم بدأ بقصف القاعدة العسكرية بقذائف الهاون من قبل مسلحي الحركة أعقبته مواجهات مباشرة بالأسلحة النارية.وأضافت المصادر أن الهجوم الذي أعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.// انتهى //19:06ت م0157