أديس أبابا 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأعرب رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس السنغال ماكي سال عن تأييده للحلول التفاوضية لحل الأوضاع في أوكرانيا.وأوضح الرئيس ماكي سال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناقشا خلاله تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والحاجة إلى الحوار من أجل التوصل إلى نتيجة لإنهاء الصراع، إضافة إلى بحث سبل دعم التعاون بين الاتحاد الأفريقي وأوكرانيا.// انتهى //19:08ت م0158